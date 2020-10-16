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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 15:02 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Fenerbahçe hazırlıkları! Top kapma çalışması...

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Göztepe'de Fenerbahçe hazırlıkları! Top kapma çalışması...
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Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu takımdan ayrı çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

 

Göztepede Fenerbahçe hazırlıkları Top kapma çalışması...

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