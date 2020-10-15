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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 16:01 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Fenerbahçe hazırlıkları! Dar alan oyunları...

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Göztepe'de Fenerbahçe hazırlıkları! Dar alan oyunları...
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Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alan oyunları üzerinde durdu.

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Fenerbahçede bugünkü antrenmanda sürpriz Yeni transfer ayağının tozuyla...
Fenerbahçe'de bugünkü antrenmanda sürpriz! Yeni transfer ayağının tozuyla...

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Stefano Napoleoni ile Batuhan Kırdaroğlu takımdan ayrı çalıştı.

 

Göztepede Fenerbahçe hazırlıkları Dar alan oyunları...

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