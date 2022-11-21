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Göztepe'de Emre Çolak'la yollar ayrıldı

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#Göztepe#Emre Çolak#Eyüpspor
Göztepede Emre Çolakla yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 12:18

Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Göztepe'de ayrılık...

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Spor Toto 1'inci Lig'de lider Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 yenilip Play-Off yarışında yara alan Göztepe'de flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılar tecrübeli oyuncusu Emre Çolak ile yollarını ayırdı. Geçen hafta kadro dışı bırakıldığı ifade edilen Emre ile yapılan görüşmelerde sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen 31 yaşındaki orta saha, Göztepe formasıyla 9 maça çıktı.

Ancak Emre, sarı-kırmızılılarda gol atamayıp asist de yapamadı.

Eyüpspor'a yenilerek bu sezon 6'ncı mağlubiyetini yaşayan Göz-Göz'de moraller bozuldu. Ankara Keçiörengücü galibiyetinin ardından İstanbul'a yine 3 puan umuduyla giden Göztepe, 17 puanda kaldı.

Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu, net pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Özkayımoğlu, "Fırsatları değerlendirip ilk yarıyı önde kapatsaydık maçın hikayesi farklı olacaktı. Talihsiz bir pozisyon sonrası rakip penaltı kazandı. Artık önümüzde Altay maçı var. Taraftarımızın da desteği ile derbiden 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz" dedi.

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#Göztepe#Emre Çolak#Eyüpspor

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