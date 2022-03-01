Göztepe'de El Maestro'nun koltuğu sallantıda

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Bu sezonun 4’üncü haftasında Ünal Karaman’ın yerine göreve getirilen Sırp teknik adam, bir türlü sarı-kırmızılıları alt sıralardan çıkaramadı. Maestro yönetiminde 24 maça çıkan Göztepe, 9 galibiyet, 5 galibiyet ve 13 mağlubiyet elde etti. Göztepe, 38 yaşındaki teknik adamla maç başına 1.04 puan ortalaması yakaladı.



Maestro, Göztepe’deki en iyi grafiğini ikinci yarının ilk 4 maçında sergiledi. Göztepe, bu periyotta Fraport Tav Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir maçlarını kazanarak ateş hattından kurtuldu. Ancak Göztepe, bu müthiş serinin ardından yeniden hayal kırıklığı yaşadı. Lige verilen aranın ardından Altay, Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Giresunspor maçlarından puan çıkaramayan İzmir ekibi taraftarını endişelendirdi.



Şu an 27 puanla 17’nci sıraya gerileyen Göztepe’nin kurtuluş bölgesiyle arasındaki puan farkı 2’ye çıktı. Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda Kasımpaşa ile sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak Göztepe’de alınacak kötü bir sonucun ardından Maestro ile yol ayrımına gelinebileceği iddia edildi. Göztepeli taraftarlar da son günlerde özellikle sosyal medya üzerinden Sırp teknik adama sert eleştirilerde bulundu.

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