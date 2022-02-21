Göztepe'de El Maestro'dan tepki! 'Türk futbolu adına utanç duydum'

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Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maçın ardından kısa bir açıklamayla tepki gösterdi.

İngiliz teknik adam, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Bu takımın hocası olmaktan dolayı mutluyum. Bugün bazı konularda utanç duydum. Türk futbolunda da aynı şeyi hissettim diyebilirim." dedi.

El Maestro, bu sözlerin ardından flaş röportaj alanından ayrıldı.

NDIAYE: HER ŞEYİ DENEDİK

Cherif Ndiaye ise "Bu maç için yaşadıklarımızla ilgili söyleyecek bir söz bulamıyorum. Her şeyi denedik ama bazı saçma hatalar yaptık. Bu hatalar üzerine çalışıp önümüze bakacağız." diye konuştu.

ATINÇ NUKAN: 2 PENALTIYLA KAYBETMEK YARALAYICI

Atınç Nukan da üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Sahada güzel bir mücadele vardı. Oynayan tüm futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İstediğimiz oyunu ortaya koyduk. Erken bir gol yedik ama golleri bulduk. Biz de 2 penaltıdan attık, onlar da son dakikalarda 2 penaltıdan gol buldular. Son dakikalara önde girip 2 penaltıyla kaybetmek yaralayıcı." ifadelerini kullandı.