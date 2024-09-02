×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Göztepe’de Djalma Silva, taraftarın yeni gözdesi

Güncelleme Tarihi:

#Göztepe#Süper Lig#Djalma Silva
Göztepe’de Djalma Silva, taraftarın yeni gözdesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 13:26

Göztepe ile Bodrum FK arasında oynanan müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen sarı-kırmızılıların sol bek oyuncusu Djalma Silva, taraftarın gözdesi oldu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Bodrum FK maçında 2-0’lık galibiyet elde eden Göztepe’de, Djalma Silva gösterdiği performansıyla beğenileri topladı.

16. dakikada Romulo’ya asist yapan Brezilyalı futbolcu, 41. dakikada da farkı ikiye çıkran golü kaydetmeyi başardı.

Sarı-kırmızılı formayla 4 maça çıkan 29 yaşındaki sol bek, bu süreçteki ilk gol ve asist katkısını vermiş oldu.

Gözden KaçmasınGöztepe ilk galibiyetini aldıGöztepe ilk galibiyetini aldıHaberi görüntüle

Göztepeli taraftarlar da sosyal medyada yaptıkları yorumlarla Djalma Silva’nın galibiyetin mimar isimlerinden birisi olduğunu vurgularken, gösterdiği performanstan dolayı da çok etkilendiklerini dile getirdi.

Yaz transfer döneminde Güney Kıbrıs Rum ekiplerinden AEL Limassol'den transfer edilen Djalma Silva, sarı-kırmızılılar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göztepe#Süper Lig#Djalma Silva

BAKMADAN GEÇME!