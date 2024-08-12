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Göztepe'de Djalma Silva sevinci! Fenerbahçe maçına yetişiyor...

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#Göztepe#Süper Lig#Fenerbahçe
Göztepede Djalma Silva sevinci Fenerbahçe maçına yetişiyor...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 12:49

Süper Lig’in ilk haftasında Antalyaspor’la deplasmanda golsüz berabere kalan Göztepe’de sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı sol bek Djalma Silva’nın cumartesi günü Fenerbahçe’yle oynanacak sezonun ilk iç saha maçına yetişmesi bekleniyor.

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Antalya deplasmanında aşırı sıcak havanın etkisiyle kas spazmı geçirip maçı tamamlayamayan Djalma Silva'nın MR’ının çekileceği ancak oynamasına engel bir durumun olmadığı öğrenildi.

Göz-Göz’ün Süper Lig maratonu öncesi transferde ilk hamlesi olan 29 yaşındaki Silva, AEL Limassol’dan kadroya katılmıştı.

Geçen hafta hafif sakatlıkları olan kaleci Arda ve Ogün’ün de Antalyaspor maçı öncesi iyileştiği sarı-kırmızılı ekipte Japon orta saha Kuryu Matsuki’nin ise bu hafta da oynaması zor görülüyor.

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho’ya takımı emanet eden Fenerbahçe’yle Süper Lig’den düştüğü 2021-2022 sezonundan sonra ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Göztepe’de taraftarlar da takımlarına kavuşmayı iple çekiyor.

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#Göztepe#Süper Lig#Fenerbahçe

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