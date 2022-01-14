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Göztepe’de Didier Moreno sesleri

#Transfer#Didier Moreno#Göztepe
Göztepe’de Didier Moreno sesleri

Süper Lig’de alt sıralardan uzaklaşmak isteyerek ara transferde kadrosunu güçlendirmeye çalışan Göztepe, 2 yabancıyla daha sözleşme imzalıyor.

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Ara transferde şimdiye kadar tamamen yabancı takviyesine yönelip, kaleci Kenan Piric, orta saha Oussama Tannane ve sol bek Francois Moubandje’yi resmen kadrosuna dahil eden Göztepe, önceki gün İzmir’e getirdiği 32 yaşındaki Arjantinli golcü Franco Di Santo’nun yanı sıra Kolombiyalı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Didier Moreno’yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İngiltere Premier Ligi’nde Chelsea, Blackburn Rovers ve Wigan Athletic, Almanya Bundesliga’da ise Werder Bremen ve Schalke 04’de oynayan Di Santo, son sezonu ülkesinde San Lorenzo’da geçirdi.

Moreno ise kariyerinde Kolombiya ekiplerinin yanı sıra İspanya’da Deportivo forması giydi. Moreno, son olarak ülkesinde CPD Junior takımında görev yaptı.

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#Transfer#Didier Moreno#Göztepe

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