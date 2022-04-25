Son Dakika: Göztepe'de devir için geri sayım! Roman Abramovich derken imzalar atılıyor...

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Kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran ve geçtiğimiz ay başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil’in, Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen’le tekrar görüşme yapacağı öğrenildi.

Ankersen, Göztepe’ye talip olduktan sonra iki kez İzmir’e gelmiş; Gürsel Aksel Stadı, Urla Adnan Süvari Tesisleri ve Torbalı’daki altyapı arazisini gezmişti.

Sezonun ikinci yarısında oynanan Altay derbisini de tribünden takip etmişti Danimarkalı iş insanın önümüzdeki günlerde tekrardan Türkiye’ye geleceği bildirildi.

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Futbolun içinden gelip, kurduğu spor yatırım fonu şirketiyle Danimarka’da FC Midtjylland, İngiltere’de Brendford ve Southampton kulüplerini yöneten Ankersen’in Göztepe için çok istekli olduğu kaydedildi.

Mehmet Sepil’in de gönlünün kulüp yönetme deneyimi çok yüksek olan Rasmus Ankersen’den yana olduğu ve tarafların sezon biter bitmez işlemleri resmileştirebileceği kaydedildi. Yönetimin kulüp devredilene kadar ise kadro yapılanmasına devam etmesi bekleniyor.

Daha önce Ndiaye’yi Shangai Port’a, Nwobodo’yu ise Cincinnati’ye sezon bitmeden satıp gelir elde eden Göztepe’nin Atınç, İrfan Can ve Halil transferinde de kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

ABRAMOVICH'İN YENİ GÖZDESİ VALENCIA

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yi satın alacağı konuşulan Roman Abramovich'in son gözdesi Valencia oldu. Rus oligarkın, İspanya'daki güçlü bağlantılarını kullanarak bu hamlesinde mutlu sona ulaşmak istediği kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası yaptırımlara maruz kalan ve Chelsea'yi satarak yeni kulüp satın alacağı konuşulan Rus iş insanı Roman Abramovich'in son hedefinin Valencia olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile ilgilendiği iddia edilen Roman Abramovich'in, Chelsea'nin satışı tamamlandıktan sonra İspanyol kulübü Valencia'yı satın almaya çalışacağı öne sürüldü.

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Roman Abramovich'in İspanya ile iyi ilişkileri olduğunun altı çizilerek bu bağlantıları sayesinde İspanyol temsilcisini satın almasının daha kolay olacağı kaydedildi.

TEKLİFLER SIZDI MI?

Son dönemde maddi sıkıntılar yaşayan Valencia'da Singapurlu işadamı Peter Lim'in kulübü satmak istediği belirtiliyor. Kulübü satın almak isteyen isimlerden Miguel Zorio, Plaza Deportivo'ya yaptığı yazılı açıklamada Peter Lim'in Valencia için gelen iki teklifi sızdırdığını ve bunlardan birinin kendisine ait olduğunu diğerinin de Roman Abramovich'ten olduğunu belirtti.

Zorio ile Roman Abramovich'in Valencia adına rekabet ettikleri iddialarına rağmen Rus oligarka İngiltere'de uygulanan yaptırımların benzer şekilde Avrupa Birliği ülkelerinde de devreye girebileceği aktarılıyor.

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GÖZTEPE İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün Roman Abramovich'e devredileceğine dair çıkan haberleri yalanlamıştı. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, son zamanda basında sıkça yer alan kulübün Rus milyarder Abramovich'e satıldığı haberlerini yalanladı. Papatya, "Abramovich'in Göztepe'yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok" dedi.,

ÖZEL YATI BODRUM'A GELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta özel uçağı İstanbul'da 7.5 saat kalan Rus iş insanının 140 metre uzunluğunda ve yaklaşık 300 milyon Dolar değerindeki Solaris isimli yatı, bir süre Bodrum'da demirlemişti.

Bu ziyaretin sebebinin Göztepe olduğu öne sürülürken, aslında Roman Abramovich'in yaptırımlardan kaçmak için Bodrum'a geldiği de iddia edilmişti.

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