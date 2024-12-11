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Göztepe'de Datro Fofana şoku! İlk yarıyı kapattı...

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#Göztepe#Datro Fofana#Süper Lig
Göztepede Datro Fofana şoku İlk yarıyı kapattı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 12:26

Süper Lig'in iddialı takımlarından Göztepe'de hücum oyuncusu Datro Fofana, sezonun ilk yarısını kapattı.

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Süper Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan golcü Datro Fofana'nın sezonun ilk yarısını kapattığı bildirildi.

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Adana Demirspor maçında oyuna 63'üncü dakikada dahil olan ancak 70'inci dakikada sakatlanıp 73'üncü dakikada kenara alınan Fildişi Sahilli futbolcunun sol diz dış yan bağında esneme tespit edildi.

Yapılan tetkiklerin ardından 21 yaşındaki futbolcunun Hatayspor (D) ve Çaykur Rizespor müsabakalarını kaçıracağı bildirildi. Fofana'nın ocak ayında deplasmanda oynanacak Galatasaray maçına yetişmesi bekleniyor.

Sezon başında İngiliz devi Chelsea'den kiralanan Fofana, sarı-kırmızılı formayı 9 maçta terletti. Toplam 288 dakika süre alan oyuncu Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

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#Göztepe#Datro Fofana#Süper Lig

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