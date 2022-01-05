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Göztepe'de Danijel Aleksic sesleri

#Transfer#Göztepe#Danijel Aleksic
Göztepede Danijel Aleksic sesleri

Geçen sezondan bu yana kadrosuna dahil etmek istediği Piric’te mutlu sona ulaşan Göztepe, Medipol Başakşehirli Danijel Aleksic için de girişimlere başladı.

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Başakşehir’de genelde maçlara yedek kulübesinde başlayan Sırp oyuncu Aleksic'in transferinde büyük aşama kaydeden sarı-kırmızılıların hafta sonuna kadar işi resmileştireceği kaydedildi.

Teknik direktör Nestor El Maestro’nun da vatandaşı Aleksic’e onay verdiği belirtildi.

Kariyerine ülkesi Sırbistan’ın Vojvodina takımında başlayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye’de önce Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giydi. Başakşehir’e 2019-2020 sezonun başında transfer olan Aleksic’in adı o sezon için de Göztepe ile anılmıştı. Ancak oyuncu tercihini Başakşehir’den yana kullandı.

Göztepe’nin sol bek Francois Moubandje’yle de her konuda anlaşma sağladığı, oyuncunun bu hafta içinde İzmir’e gelerek resmi sözleşme imzalayacağı açıklandı.

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#Transfer#Göztepe#Danijel Aleksic

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