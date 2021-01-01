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GeriFutbol Göztepe'de Cherif Ndiaye coştu, Ideye Brown beklentileri karşılayamadı
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DHA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 14:24 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Cherif Ndiaye coştu, Ideye Brown beklentileri karşılayamadı

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Göztepe'de Cherif Ndiaye coştu, Ideye Brown beklentileri karşılayamadı
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Süper Lig'de bu haftayı bay takım olarak geçirecek Göztepe'de golcülerden Cherif Ndiaye golleriyle taraftarı mutlu ederken, Nijeryalı Brown Ideye ise beklentileri karşılayamadı.

Takımın birinci santrforu olarak sezon başında Yunanistan'ın Aris takımından transfer edilen Ideye, sadece 8 karşılaşmada forma giyebildi. Ağları 1 kez sarsabilen 32 yaşındaki forvet, sakatlık ve koronavirüs nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı.

Başkan Mehmet Sepil de geçen çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Ideye'nin beklentilerin altında kaldığını dile getirdi. Hırvatistan'ın Gorica takımından kiralanan Cherif Nidaye ise takımda iyi bir performans ortaya koydu.

Ndiaye, özelikle son haftalarda lig ve Türkiye Kupası'nda attığı gollerle ön plana çıkıp, teknik direktör İlhan Palut'un gözdelerinden biri oldu. Sarı-kırmızılılarda 15 Süper Lig maçına çıkan 24 yaşındaki Senegalli, 4 gol attı. Ndiaye Türkiye Kupası'nda ise 2 gol üretti. Hücumda etkili bir görüntü ortaya koyan Ndiaye, mücadeleci yapısıyla da beğeni topladı. Yönetimin devre arasında ise mutlaka forvete takviye yapacağı kaydedildi.

Göztepede Cherif Ndiaye coştu, Ideye Brown beklentileri karşılayamadı

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