MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe'de Burak Süleyman, eski takımı Kocaelispor'a kiralandı!
GeriFutbol Göztepe'de Burak Süleyman, eski takımı Kocaelispor'a kiralandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Burak Süleyman, eski takımı Kocaelispor'a kiralandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe'de Burak Süleyman, eski takımı Kocaelispor'a kiralandı!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon başında Kocaelispor'dan kadrosuna dahil ettiği Burak Süleyman, yeşil-siyahlı ekibe kiralandı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, transferi konusunda resmi görüşmeler ve işlemleri tamamlanan Burak Süleyman'ın sezon sonuna kadar Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

Ünal Karamandan Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler Müdahale izlenebilirdi
Ünal Karaman'dan Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! 'Müdahale izlenebilirdi'

Burak Süleyman, sarı-kırmızılı takımda 5 lig ve 2 kupa maçında görev yaptı.

 

Göztepede Burak Süleyman, eski takımı Kocaelispora kiralandı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle