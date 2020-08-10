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Futbol
DHA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 15:40,Son Güncelleme:

Göztepe'de Borges ve Tripic'e talip aranıyor

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Göztepe'de Borges ve Tripic'e talip aranıyor
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Süper Lig'de geçen sezonun devre arasında Danimarka'nın Brondby takımından transfer ettiği golcü Kamil Wilczek'i 900 bin Euro karşılığında Kopenhag'a satan Göztepe'nin talipler gelmesi durumunda Celso Borges ve Zlatko Tripic'i de elden çıkaracağı ifade edildi.

Bir türlü beklentileri karşılayamayan Polonyalı Wilczek'ten iyi bir gelir elde eden sarı-kırmızılıların yeni sezonda Borges'le Tripic'i de kadroda düşünmediği ileri sürüldü. Ancak iki oyuncuya şu an için transfer teklifleri gelmediği bildirildi. 

Teknik direktör İlhan Palut'un özellikle Borges'i kesin olarak takımda düşünmediği, yönetimin sözleşme feshi konusunda oyuncuyla masaya oturacağı vurgulandı. Beto, Castro, Reis, Jerome ve Deniz Kadah ile de resmen yollarını ayıran Göztepe'de orta saha Andre Poko'nun da durumunun belirsiz olduğu ancak Palut'un Poko'nun gitmesine sıcak bakmadığı öğrenildi.

Yönetim, iç transferde Napoleoni, Titi, Mossoro, Berkan ve Soner'le yeniden anlaşmak istiyor.

Göztepede Borges ve Tripice talip aranıyor

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