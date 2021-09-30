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Göztepe’de başkan Mehmet Sepil taraftarla buluştu

#Göztepe#Mehmet Sepil#Anadolu Kulüpleri
Göztepe’de başkan Mehmet Sepil taraftarla buluştu

Bu sezon istikrara hasret kaldığı Süper Lig’de üst üste Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarını kaybederek düşme hattına kadar gerileyen Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı GZT Giresunspor maçı öncesi taraftarıyla kenetlendi.

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7 yılı aşan görev döneminde iç sahadaki Hatayspor maçı sonrası ilk kez taraftarın protestosuna hedef olan Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulunun dün taraftar temsilcileriyle bir araya geldiği açıklandı.

Daha önce sezon başında geri plana çekilmesi gündeme gelen Sepil’in, "Taraftar emin olsun. Ben buradayım takımın başındayım, eskisinden daha çok mesai harcıyorum. Sizlerin desteği ile bu kötü günleri geride bırakacağız" dediği öğrenildi. Yönetim, Giresunspor maçının biletlerinde de indirime gitti. 

Bilet fiyatları yüzünden sık sık eleştirilen, taraftardan tam destek bekleyen kurmaylar daha önce 50 TL’den satışa çıkardığı kale arkası biletlerini 25 TL’ye çekerken, daha önce 109 TL’ye satılan maraton tribünü 50 TL oldu. Kapalı tribün 1’inci kategori 463,5 TL’den 425 TL’ye, 2’nci kategori ise 409 TL’den 275 TL’ye düşürüldü.

Göztepeli taraftarlar da hafta boyunca sosyal medya üzerinden, ’Başka Göztepe yok, tam destek’ mesajlarıyla takımlarına sahip çıktı.

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Alınan kötü sonuçların ardından kulüpte geleceği tartışılan teknik direktör Nestor El Maestro ile ilgili de şu an için ayrılığın söz konusu olmadığı vurgulandı. Giresunspor karşılaşmasında takımının başında sahaya çıkacak 38 yaşındaki genç teknik adamın kaderi alınacak sonuca göre netleşecek.

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#Göztepe#Mehmet Sepil#Anadolu Kulüpleri