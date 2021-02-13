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Futbol
DHA
Haber Giriş: 13.02.2021 - 13:02 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Başakşehir maçı öncesi hedef mutlak galibiyet

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Göztepe'de Başakşehir maçı öncesi hedef mutlak galibiyet
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Süper Lig'de son olarak deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-0'lık skorla yenilerek 3 puan hasretini 4 maça çıkaran Göztepe yarın evinde Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Ümit Öztürk düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıktan çıkıp takımla çalışmalara başlayan Alpaslan Öztürk'ün oynayıp oynayamayacağı maç saatinde netlik kazanacak. 

Göztepe'nin başında çıktığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde eden Ünal Karaman, kazanacaklarını söyledi. Başakşehir'in hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) Fenerbahçe'yi elediğini hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, "Başakşehir geçen sezonun şampiyonu. Rakibimizin bu sezon puan tablosunda alt sıralarda bulunması kimseyi yanıltmasın. Başakşehir pandemiden en çok etkilenen takımlardan biri. Ancak biz kendi işimize odaklanacağız" yorumunu yaptı.

Göztepede Başakşehir maçı öncesi hedef mutlak galibiyet

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