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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Başakşehir hazırlıkları devam ediyor

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Göztepe'de Başakşehir hazırlıkları devam ediyor
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Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda oyun oynadı.

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Göztepe’de Titi ve Gassama gözden düştü!

Göztepe'de tedavileri devam eden Stefano Napoleoni ve Obinna Nwobodo takımdan ayrı çalıştı.

 

Göztepede Başakşehir hazırlıkları devam ediyor

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