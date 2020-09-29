AA
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Göztepe'de Başakşehir hazırlıkları devam ediyor
Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Göztepe'de tedavileri devam eden Stefano Napoleoni ve Obinna Nwobodo takımdan ayrı çalıştı.
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