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Göztepe'de ayrılık! Ramon Pascal Lundqvist, Göteborg’a transfer oldu

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#Transfer#Göztepe#Ramon Pascal Lundqvist
Göztepede ayrılık Ramon Pascal Lundqvist, Göteborg’a transfer oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 12:02

Göztepe, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist’in Göteborg’a transfer olduğunu açıkladı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosunu yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. Güçlü bir takım oluşturmak için Djalma Silva, Isaac Solet, Nazım Sangare, Koray Günter, Ekrem Kılıçarslan, Novatus Dismas Miroshi ve Kuryu Matsuki gibi oyuncuları renklerine bağlayan İzmir ekibi, teknik heyetin takımda düşünmediği kiralık oyunculardan Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür edip veda derken; Atınç Nukan, Fıratcan Üzüm, Tarkan Serbest, Yunus Emre Gedik, Turgay Gemicibaşı, Kenneth Obinna Mamah ve Mame Diouf’la da karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı ekipten son olarak ayrılan oyuncu ise Ramon-Pascal Lundqvist oldu. Geçtiğimiz sezon 17 maça çıkıp 4 gol, 3 asistlik katkı sağlayan oyuncunun İsveç ekibi Göteborg’a transfer olduğu duyuruldu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, “Oyuncumuz Ramon Pascal Lundqvist’in IFK Göteborg’a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ramon Pascal Lundqvist’e teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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#Transfer#Göztepe#Ramon Pascal Lundqvist

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