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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 10.03.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

Göztepe’de Atınç Nukan ve Alpaslan Öztürk duvar oldu

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Göztepe’de Atınç Nukan ve Alpaslan Öztürk duvar oldu

Süper Lig’de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puanı hanesine yazdıran Göztepe’de Teknik Direktör Ünal Karaman’ın özellikle savunmada yaptığı değişimler başarıyı getirdi.

İlk 4 maçında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü’ne karşı stoperde Mihojivic ve Titi’yi oynatıp sadece 1 puan toplayabilen Karaman, ardından Atınç ve Alpaslan ikilisine şans verdi.

Atınç ve Alpaslan’ın savunmanın göbeğinde oynadığı Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarından Göztepe 13 puan çıkardı. 



Sarı-kırmızılılar Titi-Mihojevic ikilisinin görev aldığı 4 müsabakada 8 gol yerken, son 5 maçta ise 3 kez topu ağlarında gördü.

Göztepe’de Ünal Karaman fırtınası, son 5 maçta 13 puan
Göztepe’de Ünal Karaman fırtınası, son 5 maçta 13 puan

Stoperde çok iyi uyum yakalayan Atınç ve Alpaslan ikilisi böylece Ünal Karaman’ın vazgeçilmezleri arasına girdi. Alpaslan son Erzurumspor karşılaşmasında penaltıdan gol de atarak skor katkısında bulundu.

Ünal Karaman, beklerde ise rotasyon yapmayı tercih etti. Sağ bekte Gassama ve Murat Paluli’yi değişimli kullanan deneyimli çalıştırıcı, defansın solunda genelde Berkan’ı tercih etti. Berkan’ın sakat ya da cezalı olduğu maçlarda ise Boşnak oyuncu Burekovic formayı giydi.

 

Göztepe’de Atınç Nukan ve Alpaslan Öztürk duvar oldu

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