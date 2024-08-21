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Göztepe'de Arda Özçimen sakatlandı! Mateusz Lis geliyor...

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#Göztepe#Mateusz Lis#Arda Özçimen
Göztepede Arda Özçimen sakatlandı Mateusz Lis geliyor...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 10:26

Mateusz Lis’in tekrar Göztepe formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Trendyol Süper Lig'in ilk 2 haftasında 2 beraberlik alan Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Kaleci takviyesi için Rui Patrcio ile masaya oturan Göztepe, Arda Özçimen’in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağının belli olmasından sonra Portekizli file bekçisi ile olan transfer pazarlıklarını sona erdirdi.

Bu transferin gerçekleşmesinin zaman alacağını düşünen sarı-kırmızılılar, vakit kaybetmemek için geçtiğimiz sene takıma büyük bir katkı veren eski kalecisi Mateusz Lis’e yöneldi.

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ONAY ÇIKTI

Southampton’la birlikte Göztepe’yi yöneten Sport Republic şirketinin de 27 yaşındaki kalecinin İzmir ekibine gitmesine onay verdiği ifade edildi.

Taraflar arasında anlaşmaların ve belgelerin tamamlanmasından sonra Mateusz Lis’in Türkiye’ye hareket edeceği öğrenildi.

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Polonyalı kalecinin hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçında forma giymesi bekleniyor.

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#Göztepe#Mateusz Lis#Arda Özçimen

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