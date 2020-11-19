Göztepe'de Ankaragücü hazırlıkları! Takımda 4 eksik...
Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Gürsel Aksel Stadı'nda teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.
TAKIMDA 4 EKSİK!
Göztepe'de tedavileri devam eden Alpaslan Öztürk, Lamine Gassama, Ideye Brown ve Batuhan Kırdaroğlu takımdan ayrı çalıştı.
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