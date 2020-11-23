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GeriFutbol Göztepe’de Andre Poko, milli takım kampından hala dönmedi!
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DHA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 13:00 | Son Güncelleme:

Göztepe’de Andre Poko, milli takım kampından hala dönmedi!

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Göztepe’de Andre Poko, milli takım kampından hala dönmedi!
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin orta saha oyuncusu Andre Poko bir sorumsuzluğa daha imza attı.

Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana bütün kamplara geç katılan deneyimli oyuncu, Gabon Milli Takım’ı için gittiği ülkesinden henüz dönmedi.

Poko’nun 18 Kasım’da İzmir’de olması gerekirken, futbolcunun hiçbir şekilde mazeret sunmadığı, telefonlarına cevap vermediği ve takıma katılmadığı öğrenildi. 

Poko’nun son davranışı yönetim ve teknik ekibin sabrını taşırdı. Tüm uyarılara rağmen sürekli aynı davranışları sergileyen Pokonun sözleşmesinin feshedilebileceği kaydedildi.

2017-18 sezonunun devre arasında Karabükspor’dan transfer edilen Poko bu sezon başı gerçekleştirilen hazırlık kampına da 3 hafta geç katılmıştı.

 

Göztepe’de Andre Poko, milli takım kampından hala dönmedi

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