Göztepe'de Alpaslan Öztürk takımdan ayrı çalıştı!
Süper Lig 18. hafta mücadelesinde 9 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Ligde dün konuk olduğu Trabzonspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de oyuncular, Antalyaspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda dünkü karşılaşmada uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.
Sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk, takımdan ayrı çalıştı.
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