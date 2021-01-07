Göztepe'de Alpaslan Öztürk takımdan ayrı çalıştı!

Ligde dün konuk olduğu Trabzonspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de oyuncular, Antalyaspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda dünkü karşılaşmada uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk, takımdan ayrı çalıştı.