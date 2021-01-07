MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe'de Alpaslan Öztürk takımdan ayrı çalıştı!
GeriFutbol Göztepe'de Alpaslan Öztürk takımdan ayrı çalıştı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 07.01.2021 - 15:08 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Alpaslan Öztürk takımdan ayrı çalıştı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe'de Alpaslan Öztürk takımdan ayrı çalıştı!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig 18. hafta mücadelesinde 9 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk olduğu Trabzonspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de oyuncular, Antalyaspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda dünkü karşılaşmada uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk, takımdan ayrı çalıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle