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DHA
Haber Giriş: 03.01.2021 - 14:29 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Alpaslan Öztürk seferberliği

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Göztepe'de Alpaslan Öztürk seferberliği
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Süper Lig'de haftayı bay geçen Göztepe'de yönetim, Alpaslan Öztürk'ün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Sezon başında adı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'le anılan ancak transferi gerçekleşmeyen deneyimli oyuncuyla bu hafta masaya oturulacağı öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil'in Alpaslan’ın sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istediği ve olası bir transfer durumunda oyuncunun kulübe para kazandırarak gitmesini planladığı bildirildi.

Alpaslan'ın da vitrine çıktığı Göztepe ile sözleşme yenilemeye sıcak baktığı kaydedildi. Sarı-kırmızılılara 2018-2019 sezonunda Elazığspor'da gelen Alpaslan, ilk senesinde 30 resmi maça çıkıp 3 gol attı.

Geçen sezon 25 müsabakada 7 golle oynayan 27 yaşındaki futbolcu, bu yıl ise 8 maçta görev alıp 1 kez fileleri sarstı. Asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen stoperde forma giyen Alpaslan sakatlığından dolayı son 2 karşılaşmada görev alamadı.

Göztepede Alpaslan Öztürk seferberliği

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