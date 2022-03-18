Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Göztepe'de Alanyaspor maçı öncesi 6 eksik! 2 cezalı, 4 sakat...

#Süper Lig#Göztepe#Alanyaspor
Göztepede Alanyaspor maçı öncesi 6 eksik 2 cezalı, 4 sakat...

Spor Toto Süper Lig’de yarın Alanyaspor’u konuk edecek Göztepe, kümede kalma umutlarını devam ettirmek adına kritik bir maça çıkacak.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta maçında Göztepe, yarın Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mustafa Savranlar yapacak.

Karşılaşma öncesinde Göztepe 27 puanla 18. sırada, Alanyaspor ise 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

Galibiyetten başka sonuç kurtarmıyor

Küme düşme hattına en yakın takım olan Giresunspor’la arasında 7 puan fark bulunan Göztepe, kümede kalma adına kritik haftalara girdi.

Ligde son 9 maçı kalan sarı-kırmızılılar, umutlarını sürdürmek adına Alanyaspor karşısında galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. İzmir temsilcisi, müsabakadan beraberlik veya mağlubiyetle ayrılması halinde kümede kalma şansını oldukça düşürecek.

2 cezalı, 4 sakat

Haberin Devamı

Maç öncesinde Göztepe’de sarı kart cezaları bulunan Berkan Emir ve Aytaç Kara, Alanyaspor karşısında sahaya çıkamayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Atınç Nukan, Moubandje, Burekovic ve Mihojevic de maç kadrosunda yer almıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Göztepe#Alanyaspor

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkalenin hasretzede valideleri

Çanakkale'nin hasretzede valideleri

#Çanakkale
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna
İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagirin hikayesi...

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagir'in hikayesi...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkalenin hasretzede valideleri

Çanakkale'nin hasretzede valideleri

#Çanakkale
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna
İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagirin hikayesi...

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagir'in hikayesi...

#Rusya Ukrayna Savaşı