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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 17:08 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Alanyaspor hazırlıkları! Taktiksel çalışma...

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Göztepe'de Alanyaspor hazırlıkları! Taktiksel çalışma...
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Süper Lig'in 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular taktiksel çalışma ile idmanı tamamladı.

Göztepe'de tedavileri devam eden Alpaslan Öztürk, Batuhan Kırdaroğlu ve Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı.

 

Göztepede Alanyaspor hazırlıkları Taktiksel çalışma...

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