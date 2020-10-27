Göztepe'de Alanyaspor hazırlıkları! Taktiksel çalışma...

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular taktiksel çalışma ile idmanı tamamladı.

Göztepe'de tedavileri devam eden Alpaslan Öztürk, Batuhan Kırdaroğlu ve Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı.

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