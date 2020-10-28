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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 16:53 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Alanyaspor hazırlıkları! Napoleoni sevinci...

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Göztepe'de Alanyaspor hazırlıkları! Napoleoni sevinci...
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Süper Lig'de 31 Ekim Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Gürsel Aksel Stadı'nda teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalışma yaptı.

Alpaslan Öztürk ve Batuhan Kırdaroğlu'nun takımdan ayrı çalıştığı Göztepe'de Stefano Napoleoni uzun bir aradan sonra antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

 

Göztepede Alanyaspor hazırlıkları Napoleoni sevinci...

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