Göztepe'de Alanyaspor hazırlıkları! Napoleoni sevinci...

Gürsel Aksel Stadı'nda teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalışma yaptı.

Alpaslan Öztürk ve Batuhan Kırdaroğlu'nun takımdan ayrı çalıştığı Göztepe'de Stefano Napoleoni uzun bir aradan sonra antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

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