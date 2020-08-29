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Göztepe, Yusuf Talum'u yeniden Menemenspor'a kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, genç oyuncu Yusuf Talum'un tekrar TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'a kiralandığını duyurdu.
Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Yusuf Talum’un sezon sonuna kadar Menemenspor’a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
2019-2020 sezonu başında profesyonel olan 18 yaşındaki Yusuf Talum, geçen sezonun devre arasında kiralandığı Menemenspor'da 5 lig maçına çıkmıştı.
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