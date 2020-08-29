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GeriFutbol Göztepe, Yusuf Talum'u yeniden Menemenspor'a kiraladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.08.2020 - 14:51 | Son Güncelleme:

Göztepe, Yusuf Talum'u yeniden Menemenspor'a kiraladı

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Göztepe, Yusuf Talum'u yeniden Menemenspor'a kiraladı
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, genç oyuncu Yusuf Talum'un tekrar TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'a kiralandığını duyurdu.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Yusuf Talum’un sezon sonuna kadar Menemenspor’a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

2019-2020 sezonu başında profesyonel olan 18 yaşındaki Yusuf Talum, geçen sezonun devre arasında kiralandığı Menemenspor'da 5 lig maçına çıkmıştı.

Göztepe, Yusuf Talumu yeniden Menemenspora kiraladı

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