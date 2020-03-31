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GeriFutbol Göztepe yeni stadında sadece 3 maçta seyircisiyle buluşabildi!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 14:29,Son Güncelleme:/

Göztepe yeni stadında sadece 3 maçta seyircisiyle buluşabildi!

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Dünyayı saran koronvirüs salgını yüzünden tüm maçlara ara verilmesinin ardından Süper Lig ekiplerinden Göztepe yeni evi Gürsel Aksel Stadı’nın keyfini çıkaramadı.

Sarı-kırmızılılar açılışı 26 Ocak’ta Beşiktaş maçıyla yapılan 95 yıllık tarihindeki kendine ait ilk statta sadece 3 seyircili karşılaşmaya çıkabildi.

Beşiktaş’ı tarihi açılışta 2-1 yenen Göz-Göz, yeni mabedinde Gaziantep Futbol Kulübü ve Medipol Başakşehir’i taraftarının huzurunda ağırladı.

Göztepe, kötü hava şartları nedeniyle ertelenen Çaykur Rizespor maçını ise pandemiye alınan önlemler nedeniyle seyircisiz oynamak zorunda kaldı.

Göztepe yeni stadında sadece 3 maçta seyircisiyle buluşabildi


Yıllarca statlarını bekleyen taraftarlar ise müsabakaların ertelenmesiyle hayal kırıklığı yaşadı. Göztepeli futbolseverler bu sezon ikinci yarıda yeni statta oynanacak iç saha maçları için 17 bin adet kombine bilet ve 39 loca satın almıştı.

Yönetimin liglerin başlayacağı tarihi beklediği aksi takdirde taraftarın mağduriyetini giderebileceği ifade edildi.

Göztepe, lig sonuna kadar kalan iç saha maçlarında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivassporla karşı karşıya gelecek.

Göztepe yeni stadında sadece 3 maçta seyircisiyle buluşabildi

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