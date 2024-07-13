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Göztepe yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Charlton'a yenildi

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#Göztepe#Charlton Athletic#Anadolu Kulüpleri
Göztepe yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Charltona yenildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 16:23

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya'daki ilk hazırlık maçında İngiltere'den Charlton Athletic'e 3-1 kaybetti.

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Göztepe, Kranjska Gora'daki karşılaşmaya Arda Özçimen, Djalma Silva, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Doğan Erdoğan, Isaac Solet, Yalçın Kayan, Romulo Cardoso, Kubilay Kanatsızkuş on biriyle başladı.

Müsabakanın 12. dakikasında Tyreece Campbell ve 16. dakikasında Daniel Kanu'nun gollerine engel olamayan Göztepe, ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı.

Göztepe, ikinci yarıda 61. dakikada Nazım Sangare ile farkı 1'e indirmesine rağmen 65. dakikada Alex Mitchell'le 1 gol daha bulan Charlton Athletic, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

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#Göztepe#Charlton Athletic#Anadolu Kulüpleri

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