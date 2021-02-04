Göztepe Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta?

Geçen hafta Fatih Karagümrük'le berabere kalan Yeni Malatyaspor ise 23. haftaya 28 puanla girdi. Malatya ekibinde cezalı Kubilay Kanatsızkuş ile Teenage Hadebe forma giyemeyecek.

İki takımın Süper Lig'deki 7 karşılaşmasında Göztepe'nin 1, Yeni Malatyaspor'un 3 galibiyeti bulunurken, 3 karşılaşma da berabere tamamlandı. Göztepe'nin 9 gol attığı karşılaşmalarda, Yeni Malatyaspor fileleri 12 kez havalandırdı.

Göztepe'nin İzmir'de rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor.

GÖZTEPE YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe ile Yeni Malatyaspor arasında bugün saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Turgut Doman düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

Göztepe, Süper Lig'e döndüğü 2017/18 sezonundan bu yana Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği hiçbir maçı kazanamadı. Göztepe ile oynadığı ilk Süper Lig maçını kaybeden Yeni Malatyaspor, daha sonraki altı karşılaşmada yenilgi almadı. Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Gençlerbirliği'ni mağlup eden Göztepe, bu sezon iç sahada üst üste iki galibiyet alamadı. Deplasmanda çıktığı son Süper Lig maçında Hatayspor'u yenen Yeni Malatyaspor'un, lig tarihinde üst üste iki dış saha galibiyeti yok. Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü yiyen takım Yeni Malatyaspor. Göztepe ise şu ana kadar attığı gollerin yüzde 23'ünü bu şekilde kaydetti.

Göztepe'nin Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a attığı son üç golün ikisinde asisti Soner Aydoğdu yaptı.

Göztepe forması giyen Halil Akbunar, takımının iç sahada attığı son 11 Süper Lig golünün yedisine doğrudan katkı sağladı. Bu sezon Süper Lig'de sekiz golü bulunan Yeni Malatyaspor forveti Adem Büyük, daha yüksek sayıya sadece 2016/17 sezonunda ulaşabildi. Yeni Malatyaspor'a rakip olduğu ilk Süper Lig maçını kaybeden Ünal Karaman, daha sonraki iki karşılaşmayı 2-1'lik skorlarla kazandı. Göztepe ile karşılaştığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Hamza Hamzaoğlu, İzmir ekibine rakip olduğu ilk karşılaşmadan puansız ayrılmıştı.