Göztepe yabancıları azaltacak

Özellikle on bire giremeyen oyunculara ücret ödemek istemeyen sarı-kırmızılı yönetimin mukaveleleri mayısta bitecek Leo, Jerome, Reis ve Mossoro ile vedalaşacağı ifade edildi. Kurmayların sözleşmeleri süren Borges ve Poko'yla da karşılıklı anlaşma yolları arayacağı vurgulandı.

Beto, Titi, Castro, Napoleoni, Gassama, Wilczek ve Tripic'i ise yeni sezon planlamasına dahil etmeyi düşünen İzmir ekibinin, yaz döneminde çok fazla yabancı transferi yapmayacağı kaydedildi. Salgın nedeniyle bütçesi sarsılan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'in kemer sıkma politikası izleyeceği ve transferde titiz adımlar atacağı dile getirildi.

Teknik direktör İlhan Palut'un da Sepil'e az ama öz bir transfer listesi sunacağı, genç teknik adamın daha çok alt liglerde gelecek vadeden oyuncuları takibe aldığı öğrenildi. Yönetimin transferde en yüksek bütçeyi ise yabancı santrafor takviyesi için ayıracağı bildirildi.





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