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Futbol
DHA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 13:35 | Son Güncelleme:

Göztepe transfer taarruzuna kalktı! 3 oyuncu daha geliyor...

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Göztepe transfer taarruzuna kalktı! 3 oyuncu daha geliyor...
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Süper Lig’de cumartesi günü 2020-2021 sezonun ilk haftasında evinde Denizlispor’u konuk edecek Göztepe, transferde gaza bastı.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Kocaelispor’dan Burak, Hatayspor’dan Kubilay, Adanaspor’dan İrfan Can, Aris’ten Ideye, Gorica’dan Ndiaye ve son olarak Ujest’ten Burekovic’i renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların 3 oyuncuyla daha anlaşma aşamasına geldiği bildirildi. 

Göz-Göz’ün Polonya’nın Legia Varşova takımından görev yapan Hırvat orta saha Domagoj Antolic ile görüştüğü ve arada ufak pürüzlerin kaldığı bildirildi.

Antolic’in yanı sıra İzmir ekibinin kaleci Fabri ve golcü Hassane Bande’nin de işini bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

Antolic’in İzmir’e davet edildiği ve 30 yaşındaki oyuncuyla hafta sonuna kadar sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Bonservisi Ajax’ta olan Burkino Fasolu Bande’nin ise kiralanacağı kaydedildi. Futbola ülkesinin takımlarından Lokomotiva Zagreb’te başlayan Antolic, Dinano Zagreb’te de oynadı. Legia Varşova’ya 2017-2018’de transfer olan Antolic, 6 defa Hırvatistan Milli Takmı’nda görev aldı.

Ajax’ın altyapısından yetişen 21 yaşındaki Bande ise Belcika’nın Mechelen ve İsviçre’nin Thun takımların kiralık olarak görev aldı.

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı kaleci Fabri ise 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş’ın kalesini korudu. Siyah-beyazlılarda 2016-2017 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan İspanyol eldiven, Deportivo La Coruna, Valladolid, Huelva, Real Betis, Fulham ve Mallorca’da forma giydi.

Göztepe transfer taarruzuna kalktı 3 oyuncu daha geliyor...

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