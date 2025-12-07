×
Göztepe-Trabzonspor maçında müthiş karambol: 3 kez çizgiden çıktı, o anları 'Yüreğim ağzıma geldi' diyerek anlattı!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Göztepe-Trabzonspor#Ozan Tufan
Göztepe-Trabzonspor maçında müthiş karambol: 3 kez çizgiden çıktı, o anları Yüreğim ağzıma geldi diyerek anlattı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 22:55

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor karşılaşırken, maçın en çarpıcı anı bordo-mavililer 1-0 öndeyken yaşandı. Karadeniz ekibi 1-0 öndeyken kalesinde yaşanan inanılmaz karambol karşılaşmaya damga vurdu. Mücadelenin ardından ise o pozisyonu Ozan Tufan ve Serdar Saatçi anlattı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

İzmir'de oynanan müsabakayı Karadeniz ekibi 2-1 kazanırken, mücadelenin 67. dakikasında yaşanan pozisyon karşılaşmaya damga vurdu. 

İNANILMAZ KARAMBOL

Bordo-mavililer 1-0 öndeyken, Fatih Tekke'nin öğrencileri, kale önüne adeta duvar ördü. 

Söz konusu pozisyonda Juan sol kanattan ceza sahasına girdi ve topu içeri çevirdi. Penaltı noktası üzerinde Olaitan’ın vuruşunda savunma topu kale sahasından uzaklaştırdı. Devamında Olaitan bir kez daha vurdu, savunma bu kez çizgi üzerinde topa müdahale etti. Havalanan topa Janderson kale sahası içi sağ çaprazından kafayla vurdu, Ozan Tufan topu kale çizgisinden çıkardı.

"CAN HAVLİYLE GİTTİK"

Mücadelenin ardından konuşan Ozan Tufan, söz konusu pozisyona bir parantez açarak "O pozisyon aklıma geldikçe yüreğim ağzıma geliyor. Hepimiz can havliyle gittik." ifadelerini kullandı.

"TEK DÜŞÜNDÜĞÜM ŞEY GOL OLMAMASIYDI"

Serdar Saatçi ise "Karambol pozisyonunda toşa koşa kaleye gittim. Tek düşündüğüm o topun kaleye girmemesiydi. Büyük mücadele." sözlerini sarf etti. 

