Göztepe-Trabzonspor maçında 'dostluk' tribünlere de yansıdı! 'Anadolu selam durur birbirine!'

Göztepe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi.

İzmir'deki mücadele öncesi iki takım taraftarı 'dostluk' mesajı verdi.

Deplasmanda tribününde yer alan bordo-mavili taraftarlar, ısınma sırasında “Trabzon-Göztepe el ele, hep beraber tribüne” tezahüratlarında bulundu. Bunun üzerine iki takımın oyuncuları, birlikte tribünleri selamladı.

Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda ise bu kareler paylaşılarak "𝐀𝐧𝐚𝐝𝐨𝐥𝐮 selam durur birbirine" notu düşüldü.