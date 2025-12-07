Göztepe-Trabzonspor maçında 'dostluk' tribünlere de yansıdı! 'Anadolu selam durur birbirine!'

Güncelleme Tarihi:
Göztepe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi.
İzmir'deki mücadele öncesi iki takım taraftarı 'dostluk' mesajı verdi.
Deplasmanda tribününde yer alan bordo-mavili taraftarlar, ısınma sırasında “Trabzon-Göztepe el ele, hep beraber tribüne” tezahüratlarında bulundu. Bunun üzerine iki takımın oyuncuları, birlikte tribünleri selamladı.
Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda ise bu kareler paylaşılarak "𝐀𝐧𝐚𝐝𝐨𝐥𝐮 selam durur birbirine" notu düşüldü.
🎶 Karşılaşma öncesi Gürsel Aksel Stadyumu'nda Karadeniz esintileri.pic.twitter.com/nzvfhETaCf— Spor Arena (@sporarena) December 7, 2025