Göztepe Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Göztepe, daha önceki sekiz karşılaşmada tek yenilgi almıştı. Göztepe ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, lig tarihinde İzmir ekibini üst üste üç kez mağlup edemedi.

Göztepe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği son yedi Süper Lig maçında da karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 26 gole sahne oldu. Süper Lig'de oynadığı son 12 maçın sadece üçünü kaybeden Göztepe, bu mağlubiyetlerin üçünde de 3+ gol yedi. Deplasmanda oynadığı son 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, daha uzun bir seriyi en son Şubat 2004-Şubat 2005 arasında yakaladı.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

Trabzonspor, İzmir'de oynadığı 12 maçta sadece 2 mağlubiyet aldı. 4 karşılaşma bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sona ererken 6 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, son 2 sezonda İzmir deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü.

Süper Lig'de çektiği son şutta Fatih Karagümrük filelerini havalandıran Göztepe sol beki Berkan Emir, bu sezon daha önceki 28 şutunun hiçbirini gole çevirememişti. Göztepe'ye rakip olduğu son iki maçta birer gol atan Caleb Ekuban, Süper Lig kariyerinde hiçbir rakibinin filelerini üst üste üç karşılaşmada havalandıramadı. Bu sezon en fazla Süper Lig maçında kalesini gole kapatan file bekçisi, Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır.

Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu beş Süper Lig maçının üçünü kaybeden Ünal Karaman, teknik direktörlük kariyerinde hiçbir meslektaşından dört yenilgi almadı. Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı ilk 14 deplasman maçını kaybetmedi. Süper Lig tarihinde bordo-mavili ekipteki kariyerine daha uzun bir dış saha yenilmezlik serisiyle başlayan tek isim Ziya Doğan.

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe Trabzonspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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