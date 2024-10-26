Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda? Süper Lig 10. hafta Göztepe Trabzon maçı hangi kanalda?

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Göztepe'nin bugün Süper Lig'deki konuğu Trabzonspor olacak. Sakatlığı devam eden Kubilay Kanatsızkuş'un forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte Novatus Miroshi'nin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Peki, Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Göztepe Trabzonspor maçı detayları...

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Trabzonspor karşılaşmasında hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor'la 29. randevu

Göztepe, Trabzonspor ile Süper Lig'de 29. kez karşılaşacak.

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İzmir ekibi, bordo-mavili takımla ligde yaptığı 28 maçta 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 22 gol atan sarı-kırmızılı takım kalesinde 42 gol gördü.

İzmir'deki 14 maçta ise Göztepe'nin 2, Trabzonspor'un 5 galibiyeti bulunurken, 7 müsabaka eşitlikle tamamlandı.