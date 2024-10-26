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Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda? Süper Lig 10. hafta Göztepe Trabzon maçı hangi kanalda?

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Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda Süper Lig 10. hafta Göztepe Trabzon maçı hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 11:03

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile Trabzonspor, yarın İzmir'de karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda başlayacak Göztepe Trabzonspor maçı hakemi Cihan Aydın olacak. İç sahada en başarılı ekipler arasında yer alan Göztepe, 10. haftaya bugünkü rakibi Trabzonspor'un averajla önünde 12 puanla 7. sırada girdi. Peki, Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda? Süper Lig 10. hafta Göztepe Trabzon maçı hangi kanalda? İşte, Göztepe Trabzonspor maçı canlı izle bilgisi

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Göztepe'nin bugün Süper Lig'deki konuğu Trabzonspor olacak. Sakatlığı devam eden Kubilay Kanatsızkuş'un forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte Novatus Miroshi'nin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Peki, Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Göztepe Trabzonspor maçı detayları...

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Trabzonspor karşılaşmasında hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda Süper Lig 10. hafta Göztepe Trabzon maçı hangi kanalda

Trabzonspor'la 29. randevu

Göztepe, Trabzonspor ile Süper Lig'de 29. kez karşılaşacak.

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İzmir ekibi, bordo-mavili takımla ligde yaptığı 28 maçta 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 22 gol atan sarı-kırmızılı takım kalesinde 42 gol gördü.

İzmir'deki 14 maçta ise Göztepe'nin 2, Trabzonspor'un 5 galibiyeti bulunurken, 7 müsabaka eşitlikle tamamlandı.

 

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