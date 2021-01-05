Göztepe, Trabzon deplasmanında! Alpaslan Öztürk sakat...
Süper Lig'de son 4 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, yarın Trabzonspor'a konuk olacak.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasında, hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadıktan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçen sarı-kırmızılı ekip, 19 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.
Göztepe'de Alpaslan Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor.
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