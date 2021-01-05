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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 10:09 | Son Güncelleme:

Göztepe, Trabzon deplasmanında! Alpaslan Öztürk sakat...

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Göztepe, Trabzon deplasmanında! Alpaslan Öztürk sakat...
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Süper Lig'de son 4 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasında, hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadıktan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçen sarı-kırmızılı ekip, 19 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

Göztepe'de Alpaslan Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor.

Göztepe, Trabzon deplasmanında Alpaslan Öztürk sakat...

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