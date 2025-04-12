Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Hayal kırıklığı yaşıyorum!'

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

"KÖTÜ OYNAMIYORUZ AMA..."

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Şu anda gerçekten istediğimiz sonucu alamadığımız için büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Yine minimum 1 puanı hak ettiğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Baktığınızda son aylarda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ben aslında futbolda böyle bir şanssızlığın bile olduğuna inanmıyorum ama maalesef biz bunu yaşıyoruz. Bugün de rakibimize aslında tek bir fırsat verdik. O pozisyonda rakibimiz golü buldu. Bundan sonra biz 2 kez direğe takıldık. Birçok fırsat yakaladık. Fakat maalesef bunlardan yararlanamadık. 2 aydır aslında çok benzer senaryolarla oluyor. Kötü oynamıyoruz ama istediğimiz sonucu alamıyoruz. Bundan dolayı gerçekten üzgünüm. Her zaman söylediğim gibi geri gelmenin tek yolu çok çalışmak. Şu ana kadar yaptığımızdan daha fazlasını yapmak lazım, bunu da oyuncularıma söylüyorum. Eğer sonuçlar gelmiyorsa istediğimizi almak için tek yol daha fazlasını vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

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"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ise "Evimizde çok anlamlı ve bir galibiyet aldık. Evimizde oynadığımız son 4 maçımızı kazandığımız için mutluyuz. Evimizde özellikle kazanmamız gerekiyordu. Ona göre de hazırlanmıştık. Bugün itibarıyla aldığımız bu sonuçla da alttaki rakiplerimizle en azından puan farkını bugün itibarıyla korumayı başardık. Maçtan önce Göztepe takımıyla ilgili genel olarak fizik kalitesi çok yüksek oyuncuları tercih eden, geçiş oyunlarını çok iyi oynayan, ikili mücadeleleri kazanıp özellikle de kenar ortalar ve duran toplarıyla sonuç alan bir takımdı. Oyun kalitemiz bugün itibarıyla çok daha önemli. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Bugün ortaya koydukları mücadele, taktiksel, sadakat, arzu, kazanma isteği kulübeden girenlerin coşkusu kulübedekilerin coşkusundan dolayı kutluyorum. Konya'ya, taraftarımıza armağan olsun. Göztepe maçını ne anlam ifade ettiğini bilen bir insanım. Onları mutlu ettiğimiz için de ayrıca mutluyum" ifadelerini kullandı.