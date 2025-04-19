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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov 'hedefi koydum' diyerek Trabzonspor maçını işaret etti!

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#Göztepe#Stanimir Stoilov#Beşiktaş
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov hedefi koydum diyerek Trabzonspor maçını işaret etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 22:05

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beşiktaş ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İşte Stanimir Stoilov'un açıklamaları;

"BU SENE ÇOK FAZLA ŞANSSIZLIK YAŞADIK"

"Bence bizim adımıza iyi bir maçtı. İlk yarıda bir hata yaptık ve gol yedik. Ondan sonra hırslı bir şekilde oynamaya devam ettik. Fırsatları değerlendiremedik. Beşiktaş'a karşı oynamak da kolay değildi. Aynı şekilde sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Bu sene çok fazla şanssızlık yaşadık, bu süreç gerçekten çok zor. Ama oyun şeklimizden memnunum, bu şekilde devam etmeliyiz. Biraz daha yaratıcı olmalıyız. Bu şekilde agresif ve hırslı olduğumuzda istediğimizi alacağımıza inanıyorum."

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"HEDEFİ KOYDUM"

"Aslında birçok kez söyledim, sezon öncesinde Avrupa hedefini ben koydum. Ardından da takım ve kulüp bu hedefe inandı ve bu yolda ilerlemeye başladık ama şanssızlıklar yaşadık. Bu bizi etkiledi. Tüm Göztepe ailesi inanmaya devam etti. Şu anda yolumuza devam ediyoruz. Toparlanacağız ve Trabzonspor karşısında turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Turu geçeceğimize inanıyorum. Bu potansiyele inandım ve bu hedefi koydum. Avrupa hedefi için sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz."

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#Göztepe#Stanimir Stoilov#Beşiktaş

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