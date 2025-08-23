×
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: 'Galibiyeti hak ettik'

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Stoilov, "Önemli bir galibiyet aldık. Galibiyeti hak ettik. Rakibimiz de iyiydi. Sahada güzel şeyler ortaya koydular. Çalışmaya ve gelişmeye devam etmeliyiz. Hücumda yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmeliyiz. Sakin kalmalı ve gelişmeye devam etmeliyiz. Çok daha iyi olabiliriz. Hedeflerimiz yüksek." ifadelerini kullandı.

Ligde oynadıkları 3 müsabakada gol yemediklerinin hatırlatılması üzerine Bulgar teknik adam, "Her zaman futbolda gelişmeye yer var. Şu ana kadar savunmada kötü bir performans göstermedik ama takımımızın savunma potansiyeli çok yüksek. Bu, gelişmeye açık. Savunma, santrforlarla başlar ve tüm takımı kapsar. Oyunun iki yönünde de gelişmeliyiz. Geçen sezona göre savunmada daha akıllı oynuyoruz. Hücumda potansiyelimizi arttırmamız gerek. İyi bir denge sağlamalıyız." diye konuştu.

