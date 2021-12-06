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Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro: "Karakter olarak savaştık"

#Göztepe#Nestor El Maestro#Süper Lig
Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro: Karakter olarak savaştık

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, "10 kişi kalmamıza rağmen iyi bir mücadele ve çok büyük karakterli bir savaş gösterdik." dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Göztepe sahasında Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Nestor El Maestro açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetin çok değerli olduğunu belirten Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro mutlu olduklarını söyledi. Sırp teknik adam, "Öncelikle en önemli şey galibiyet alabilmek. Bunun haricinde performans konusunda gösterdiğimiz istikrarımız. Stada geldiğimiz zaman sahada neler olacağını artık görüyoruz. Çok güzel bir ilk yarı geçirdik. 3-4-3 ile başlayacağımız bir karşılaşmada ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Kırmızı karttan sonra iyi bir mücadele gösterdik, karakter olarak savaştık. Maçı gol yemeden de tamamlayabilirdik" dedi.

"NİHAYET ŞANS BİZE GÜLDÜ"

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Nestor El Maestro, konuk ekibin karşılaşmanın son dakikalarında bir topunun direkten dönmesinin hatırlatılması üzerine, "Gol atmak çok güzeldir. Benim için önemli olan şey gol atsak da yesek de oyun felsefesini sahaya yansıtmaktır. Elbette golü yediğinizde bu sizi strese sokabiliyor. Hele ki kırmızı kart gördükten sonra bu zorlu bir durum. 90+6’ncı dakikada direkten dönen top için şunu söyleyebilirim; Nihayet şans bize güldü" şeklinde konuştu.

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#Göztepe#Nestor El Maestro#Süper Lig

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