Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro: "Bizim için zor bir gün oldu"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Almanyada tarihi gün Sandıklar kapandı: Fark açılıyor...Almanya'da tarihi gün! Sandıklar kapandı: Fark açılıyor...#Almanya
Fatih Terim ile taraftar arasında gerginlik Göztepenin golü sonrası...Fatih Terim ile taraftar arasında gerginlik! Göztepe'nin golü sonrası...#Galatasaray
Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında gün verip uyardıProf. Dr. Orhan Şen canlı yayında gün verip uyardı! #Hava Durumu
ABD onay verirse... Servet sahibi olacaklarABD onay verirse... Servet sahibi olacaklar!#Koronavirüs Aşısı
Galatasaray, Göztepe karşısında geri döndüGalatasaray, Göztepe karşısında geri döndü!#Galatasaray
Selçuk Bayraktar açıkladı 2022 Teknofesti Samsunda düzenleyeceğizSelçuk Bayraktar açıkladı! '2022 Teknofest'i Samsun'da düzenleyeceğiz'#Selçuk Bayraktar
Kovid-19da son gelişmeler... Kocadan kurallara uyanlar üzerinden kararlılık mesajıKovid-19'da son gelişmeler... Koca'dan kurallara uyanlar üzerinden kararlılık mesajı#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan ABDye terör tepkisiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye terör tepkisi!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Balık tutmaya gitti, oltanın peşinden ölüm geldiBalık tutmaya gitti, oltanın peşinden ölüm geldi!#Kaybolma
Akıllara korkunç sahnelerle kazınmıştı Talibandan havalimanı açıklamasıAkıllara korkunç sahnelerle kazınmıştı! Taliban'dan havalimanı açıklaması#Taliban
Hatayspor - Fenerbahçe maçına Valencia damgası 30 dakikada ilki başardı...Hatayspor - Fenerbahçe maçına Valencia damgası! 30 dakikada ilki başardı...#Fenerbahçe
Dünyayı umutlandıran keşif: Koronada kayıp parça bulunduDünyayı umutlandıran keşif: Koronada kayıp parça bulundu!#Koronavirüs
Fenerbahçe, Hataydan lider dönüyor Maçta 3 golFenerbahçe, Hatay'dan lider dönüyor! Maçta 3 gol#Hatayspor
Çin bombayı bıraktı Çok sert düşüşÇin bombayı bıraktı! Çok sert düşüş#Altın Fiyatları
Bir anda soyunuverdi Özel jetlerde zenginlere hizmet eden uçuş görevlileri anlatıyor...'Bir anda soyunuverdi!' Özel jetlerde zenginlere hizmet eden uçuş görevlileri anlatıyor...#Ünlülerin Sırları
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro: "Bizim için zor bir gün oldu"

#Göztepe#Nestor El Maestro#Galatasaray
Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro: Bizim için zor bir gün oldu

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçında iyi oynamalarına rağmen puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Haberin Devamı

Nestor El Maestro, Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yenildikleri için üzgün olduklarını aktaran El Maestro, "Bizim için zor bir gün oldu. İyi bir karşılaşma oynadığımızı düşünüyorum ama istediğimizi alamadık. İstediğimizi alabilmek için tempo, enerji, arzu, istek, hırs vardı ama yine de puan alamadık. Bundan dolayı üzgünüz." diye konuştu.
El Maestro, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın hatalı yediği ilk golle ilgili, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. İrfan bence bu ligin en iyi kalecilerinden biri. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Sadece bir şanssızlık." ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda ligi hangi sırada bitirmeyi hedeflediklerinin sorulması üzerine El Maestro, şunları kaydetti:

"Sezon sonunda burada olduğum takdirde şu andan çok daha iyi bir pozisyonda bitirmeyi hedefliyoruz. Ancak Türk futbolunda bu baskı biraz fazla. Ligin başında düşme potasında olduğunu görmek insanlar üzerinde farklı baskılar oluşturabiliyor. Türk futboluna yeni başladım. Zorlu bir zamanda da göreve geldik. Taraftarımızın, yönetimimizin ve camiamızın bizden beklentileri çok büyük. Düşme hattını göz önünde bulunduramayız bile. Sezon sonunda düşme hattının çok uzağında bir yerlerde bitireceğimizden eminim."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göztepe#Nestor El Maestro#Galatasaray