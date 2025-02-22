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Göztepe, Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesini uzattı!

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#Göztepe#Süper Lig#Stoilov
Göztepe, Teknik Direktör Stanimir Stoilovun sözleşmesini uzattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 19:22

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzattı.

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Göztepe, Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın Süper Lig'e yeniden yükselmesinde büyük pay sahibi olan teknik direktör Stanimir Stoilov'un, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar kendisini sarı-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sportif Direktör Ivan Mance, Stoilov ile ortaklıklarının en az 2026-2027 sezonunun sonuna kadar devam edecek olmasından büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Stoilov'un, projeleri için mükemmel bir teknik direktör olduğuna inandıklarını aktaran Mance, "Geleceğini Göztepe'ye adamayı seçtiği için mutluyuz. Çok çalışarak ve alçakgönüllülükle en iyi günlerin önümüzde olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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#Göztepe#Süper Lig#Stoilov

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