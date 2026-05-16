Göztepe tarihi fırsatı tepti, Başakşehir Avrupa için beklemeye geçti!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 22:12

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Başakşehir, Göztepe'nin Samsun'da mağlup olmasıyla birlikte sezonu 5. sırada bitirdi.

Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftası bugün oynanan üç karşılaşma ile devam etti. 

BAŞAKŞEHİR AVRUPA AŞKINA

Deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk olan Başakşehir, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. İstanbul ekibine üç puanı getiren goller 5. dakikada Davie Selke ve 21. dakikada penaltıdan Eldar Şahmuradov’dan gelirken, Gaziantep FK’nın tek sayısı 58. dakikada Lungoyi’den geldi.

Bu sonuçla Başakşehir sezonu 57 puanla 5. sırada tamamlamayı garantiledi. Gaziantep FK ise haftayı 37 puanla 12. sırada kapattı.

GÖZTEPE, SAMSUN'DA FIRSAT TEPTİ

Günün bir diğer maçında Göztepe, Samsunspor’a konuk oldu. Karadeniz temsilcisi karşısında etkili olamayan İzmir ekibi, sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Samsunspor’un gollerini 36. dakikada Coulibaly, 84. dakikada Elayis Tavşan ve 88. dakikada Mouandilmadji kaydetti.

Bu sonuçla Göztepe 55 puanda kalarak sezonu 6. sırada tamamladı. Samsunspor ise 51 puanla ligi 7. basamakta bitirdi.

AVRUPA BİLETİ TÜRKİYE KUPASI'NA BAĞLI

Alınan sonuçların ardından Başakşehir’in Avrupa kupalarına katılım durumu Türkiye Kupası finaline göre şekillenecek. Finalde Trabzonspor’un Gençlerbirliği karşısında kupayı kazanması halinde, Süper Lig’i 5. sırada bitiren Başakşehir UEFA Konferans Ligi bileti elde edecek.

