Göztepe taraftarını yaralayan şüphelinin ifadesi: İşaret fişeğini meşale sandım

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Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan İzmir'in 2 temsilcisi Göztepe ile Altay arasında oynanan karşılaşmanın 19'uncu dakikasında, Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu tribüne atılan işaret fişeği ile Mehmet Çakır yaralandı. Sağlık ekipleri, Göztepeli taraftar Çakır'a müdahale ederken, sahaya atlayan Göztepe taraftarı Nihat Aydın ise korner direğiyle rakip takımın kalecisi Ozan Evrim'e saldırdı. Evrim, başına aldığı darbeyle yaralandı. 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaylar nedeniyle maç, tatil edildi.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, sis bombası ve işaret fişeğinin, statta görevli özel ambulans şoförleri Anıl Gügercin ve Hakan Keçiyatağı tarafından karşılamadan önce Altaylı taraftarların bulunduğu yerdeki tuvalete saklandığı belirtildi. Şoförlerin, saat 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün olduğu tuvalete girdiği ve tuvaletten çantasız çıktığı tespit edildi.

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20 KİŞİ TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında 1'i Göztepe taraftarı 29 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden, aralarında işaret fişeğini atan Furkan Ersanlı ile sis bombası ve meşale gibi yanıcı maddeleri stadyuma sokan ambulans şoförleri Anıl Gügercin ve Hakan Keçiyatağı'nın da olduğu 20 kişi tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla 4'ü ise savcılıktan olmak üzere 9'u serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan işaret fişeğini atan Furkan Ersanlı'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Ersanlı'nın, olayda kullandığı işaret fişeğini pankartın altında bulduğunu, kimseden almadığını söylediği öğrenildi. Yaralanan Mehmet Çakır'ı tanımadığını belirten Ersanlı'nın, karşı tarafı hedef almadığını öne sürüp, "İşaret fişeğini meşale sandım, bilmeden yaktım" dediği kaydedildi.