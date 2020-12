Göztepe taraftarı, seyircisiz maçlar için bilet satılmasını istiyor

Göztepeli taraftarın internetteki buluşma noktası GöztepeLIST'te yer alan açıklamada, Süper Lig'de yer alan diğer ekiplerin birçok yerden destek aldığı, Göztepe'nin ise Kulüp Başkanı Mehmet Sepil'in kişisel çabaları ve sponsorluklarla mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.



Göztepe'ye emek verenlerin tarihte hiçbir zaman yalnız kalmadığı vurgulanırken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Göztepe taraftarı, Göztepe'sine ve Göztepe'ye destek verenlere sahip çıkmasını bilmiştir. Bu sebeple yönetimimizden talebimiz tüm maçların biletli olmasını istiyoruz. Bizler her maç biletlerimizi alarak cüzi de olsa maddi ama gösterdiğimiz inanç ve irade ile manevi desteğimizi ortaya koymak istiyoruz. Göztepe'nin yanında tarihi boyunca her zaman biz vardık bugün de biz varız."

