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GeriFutbol Göztepe taraftarı, seyircisiz maçlar için bilet satılmasını istiyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 13:26 | Son Güncelleme:

Göztepe taraftarı, seyircisiz maçlar için bilet satılmasını istiyor

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Göztepe taraftarı, seyircisiz maçlar için bilet satılmasını istiyor
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de taraftarlar, seyircisiz devam eden sezonda takıma destek vermek için kulüp yönetiminden bilet satışı yapmasını talep etti.

Göztepeli taraftarın internetteki buluşma noktası GöztepeLIST'te yer alan açıklamada, Süper Lig'de yer alan diğer ekiplerin birçok yerden destek aldığı, Göztepe'nin ise Kulüp Başkanı Mehmet Sepil'in kişisel çabaları ve sponsorluklarla mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Göztepe'ye emek verenlerin tarihte hiçbir zaman yalnız kalmadığı vurgulanırken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Göztepe taraftarı, Göztepe'sine ve Göztepe'ye destek verenlere sahip çıkmasını bilmiştir. Bu sebeple yönetimimizden talebimiz tüm maçların biletli olmasını istiyoruz. Bizler her maç biletlerimizi alarak cüzi de olsa maddi ama gösterdiğimiz inanç ve irade ile manevi desteğimizi ortaya koymak istiyoruz. Göztepe'nin yanında tarihi boyunca her zaman biz vardık bugün de biz varız."

Göztepe taraftarı, seyircisiz maçlar için bilet satılmasını istiyor

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