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Göztepe, Süper Lig'de en az gol yiyen iki takımdan biri

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#Süper Lig#Göztepe#Gol
Göztepe, Süper Ligde en az gol yiyen iki takımdan biri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 10:29

Göztepe, Trendyol Süper Lig’de ilk 6 hafta itibarıyla kalesinde sadece 3 gol görerek Samsunspor’la birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında gösterdiği performansla dikkat çekti. Ligin ilk üç haftasında oynadığı Antalyaspor (0-0), Fenerbahçe (2-2) ve Alanyaspor (1-1) müsabakalarında beraberlik yaşayan İzmir ekibi, daha sonra Bodrum FK’yı 2-0, Kayserispor’u da 3-0 mağlup etmeyi başardı. Böylece yenilgisiz bir şekilde 9 puan toplamayı başaran sarı-kırmızılılar, ligde 6. sıraya kadar yükseldi. Hücum performansının yanında savunma performansıyla da öne çıkan Göztepe, Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarının dışında kalesinde gol görmedi. Bu müsabakalarda toplam 3 gol yiyen İzmir ekibi, Samsunspor’la birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Böylece Göztepe, bu alanda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ı geride bırakmış oldu.

Göztepe’nin savunma sırrı 3’lü stoper hattı
Stanimir Stoilov yönetiminde 1. Lig’den Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Göztepe, bu sezon özellikle savunmada gösterdiği performansla ligin en iyi takımları arasında yer alıyor. Bulgar teknik adamın sezon başından bu yana 3’lü stoper hattıyla oynaması rakiplerinin işini bir hayli zorlaştırıyor. Defansın ortasında Heliton, Koray, Taha, Miroshi ve Bokele’yi kullanan Stoilov, kurduğu 3’lü yapıyla rakiplerinin daha az gol atmasını sağlıyor.

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#Süper Lig#Göztepe#Gol

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