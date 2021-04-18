MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe, Süper Lig'de bu sezon 7. kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı
GeriFutbol Göztepe, Süper Lig'de bu sezon 7. kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 18.04.2021 - 14:56 | Son Güncelleme:

Göztepe, Süper Lig'de bu sezon 7. kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe, Süper Lig'de bu sezon 7. kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı

Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Galatasaray karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 mağlup olan Göztepe, 7. kez ilk golü attığı bir karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı.

Göztepe, Galatasaray karşısında 9. dakikada Fouseni Diabate'nin golüyle üstünlük sağlamasına karşın, mücadeleyi 3-1 kaybederek 35. haftayı 46 puanla 10. sırada tamamladı.

Bu sezon 7'nci kez aynı talihsizliği yaşayan Göztepe, bu müsabakalarda 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Öne geçmesine karşın kazanamadığı maçlarda, Helenex Yeni Malatyaspor'la 1-1 ve 2-2, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük ve Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a da 3-1 mağlup oldu.

Ligde, 20 Nisan Salı günü Fatih Karagümrük'e konuk olduktan sonra 37. haftayı bay geçecek Göztepe, 38. haftada 28 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor'u ağırlayacak.

Göztepe, Süper Ligde bu sezon 7. kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi