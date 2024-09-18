Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance: "Harika şeyler yapabileceğimize inanıyorum..."

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Ivan Mance, kulübün mobil uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, görevde bulunduğu 2 yıllık süreçte herkesin desteğiyle ilk hedeflerine ulaştıklarını ve Süper Lig'e çıktıklarını belirtti.

Göztepe'nin yerinin kesinlikle Süper Lig olduğunu aktaran Mance, "Şimdi ise geleceğe bakıyoruz, enerji doluyuz, umut doluyuz ve gelecekte daha büyük işler başarabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mance, geçen sezonki takımın yarısını koruduklarını ve istedikleri pozisyonlara birkaç oyuncu eklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her transfer dönemi için söylediğim gibi transfer dönemi puan tablosuna puan eklenemez. Puanlar için sahada kazanmanız gerekir. Bence, antrenör ekibimizle ve Stanimir hocamızla buraya gelen tüm oyuncuları daha iyi bir hale getirebiliriz. Aslında buraya çok genç yaşta geldiler. Şu anda ligdeki en genç takıma sahibiz ve bu da hedeflerimizden biriydi. Bu yüzden Stanimir'in çalışma tarzıyla onları daha iyi hale getirebileceğimize inanıyorum."

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İyi bir takım olduklarını vurgulayan Mance, "Muhteşem taraftarlarımızla birlikte yeni bir tarih yazabileceğimize, yeni anılar oluşturabileceğimize ve sezonda harika şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Ancak gerçekçi olalım, bu kolay olmayacak çünkü Türkiye'deki tüm kulüpler yatırım yapıyor ve iyi bir takım kurmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mance, bir daha seyircisiz maç oynamak istemediklerini de belirterek, şunları ifade etti:

"Çünkü Göztepe'nin kimliği ve asıl gücü, stadyumumuz dolu olduğunda ve bu destek, kulüp sevgisiyle dolu olduğunda ortaya çıkar. Bence taraftarlar bizim için ne kadar önemli olduklarını anlıyor. Gerçekten de stadyumumuzdaki deneyim, futbol dünyasında elde edebileceğiniz en iyi deneyimlerden biri. O yüzden bir daha asla taraftarlarımız olmadan stadyumda maç oynamayalım. Duygularımızı kontrol edelim ama kulübe ve bu takıma her türlü desteği verelim."